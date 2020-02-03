انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لملفات القمة العربية

انطلقت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة (105) وذلك للتحضير للملفات الاقتصادية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس المقبل والإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقده يوم الخميس المقبل.





يتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي يستمر يومين، عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس المقبل ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الإستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى .





كانت اللجنة الاجتماعية للمجلس عقدت اجتماعا أمس اعتمدت خلاله التوصيات المقرر رفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس المقرر عقده يوم الأربعاء القادم للتحضير لاجتماعه على المستوى الوزاري الخميس المقبل.





كما بحثت اللجنة الاجتماعية عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.



