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ثقافة

مناقشة رواية جوكات في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. غدا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية (جوكات) للأديبة انتصار عبد المنعم. يناقشها النقاد الدكتور ثائر العذاري والدكتورة وسن الزبيدي ودينا نبيل. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن انتصار عبد المنعم روائية وقاصة وكاتبة أدب أطفال وباحثة في التراث، وهي حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2014، وجائزة سلسلة الكتب الثقافية للأطفال لمكتب التربية العربي لدول الخليج 2012، وجائزة المركز الأول في مسابقة إحسان عبدالقدوس في القصة 2010، وجائزة دكتور عبد الغفار مكاوي /اتحاد كتاب مصر عن المجموعة القصصية (عندما تستيقظ الأنثى) 2012، وجائزة يوسف أبورية للرواية/اتحاد كتاب مصر عن رواية "كبرياء الموج" 2018.

قدمت العديد من الإصدارات المتنوعة في الرواية والقصة القصيرة والتراث وأدب الطفل، وتناولت أعمالها بعض رسائل الدكتوراه والماجيستير. وتم إدراج روايتها "جوكات" ضمن مقررات طلبة الدكتوراه بجامعة واسط بالعراق.

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