القاهرة تنجح في استرداد أكثر من 60 ألف م2 من أملاك الدولة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة تمكنت من استرداد 61080 م2 بأحياء الخليفة و الزاوية والموسكى في اليوم الأول من انطلاق الموجة ال ـ15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وأكد المحافظ أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتي فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.





وأوضح المحافظ أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.





وأشار المحافظ إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى المحافظة تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.