سفير فرنسا يكشف لـ صدى البلد أسباب تدريس حضارة مصر.. سرعودة الفرنسيين لمصر.. تعاون بين اللوفر والمتحف المصري..ماذا قال عن أم كلثوم ونجيب محفوظ؟..وهذه رسالته للعالم عن مصر.. فيديو

السفير الفرنسي في حواره لـ صدى البلد:

ندرس حضارة الفراعنة في مناهجنا

حضارة مصر عظيمة وتراثها رائع

نعلم جيدا أن الرئيس السيسي يضع التعليم على رأس أولوياته

مصر أصبحت وجهة سياحية نظرا لزيادة تأمين الأماكن السياحية

يوجد أماكن ساحرة في مصر مثل الأهرامات والأماكن الثقافية الرائعة

الفرنسيين يعودون لمصر بقوة

أقول للشعب الفرنسي : تلك لحظة مناسبة لزيارة مصر والاستمتاع بحضارتها

السياحة المصرية تتعافى والعام الحالى سيكون عدد السائحين الفرنسيين مثل 2010

الفرنسيون يحبون مصر ويتوقون لزيارة الأهرامات والأقصر وأسوان

ندعم الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل

نسعى لزيادة الاستثمارات الفرنسية وخاصة الصحية في مصر

مصر تحتاج لمساعدة كبيرة في الصحة ونسعى لنكون شريك أساسي للقاهرة

وجود متحف للحضارة المصرية في القاهرة سيجذب الفرنسيين

نسعى لتعاون علمي وإداري بين متحف اللوفر والمتحف المصري

المتحف الكبير سيساهم بشكل كبير في زيادة السياحة لمصر

أحب الثقافة المصرية و قرأت العديد من الكتب المصرية

قرأت لنجيب محفوظ وطه حسين

أعشق الموسيقى المصرية وأسمع أم كلثوم دائما

شغوف بالثقافة المصرية وهذا البلد

مصر تتغير للأفضل .. ونرى جيدا الاستثمارات الجديدة والمشاريع والمدن الجديدة

مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

مصر شريك استراتيجي لنا ونعمل معها على ضمان استقرار المنطقة





الفرنسيون يعودون لمصر بقوة.. سياحة مصر تعود لطبيعتها.. مصر آمنة وأدعو المواطنون الفرنسيون ورجال الأعمال لزيارتها .. الأهرامات رائعة.. ندرس في مناهجنا تاريخ مصر والأهرامات.. التعليم هو المسألة الأساسية بالنسبة لمصر.. عدد السائحين الفرنسيين في مصر سيعود لأرقام 2010 .. تعليم الجيل الصغير من المصريين خطوة مهمة للنهوض .. نعلم جيدا أن الرئيس السيسي يضع التعليم على رأس أولوياته.. الأكاديمية الوطنية للتدريب فكرة رائعة وشرفت بزيارتها.. وسنتواصل لمزيد من التعاون.. أعشق الثقافة المصرية وأسمع أم كلثوم وأقرأ لطه حسين ونجيب محفوظ.. . نسعى لشراكة بين متحف اللوفر والمتحف المصري.. وهذه رسالتي للعالم عن مصر.. هذه مقتطفات من حوارنا مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة.. وإليكم نص الحوار بالفيديو.





أكد ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة إن مناهج التعليم في فرنسا تحتوي على تعليم الطلاب الفرنسيون الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري وتحتوي المناهج على صور الأهرامات، التي تعد أبرز الوجهات السياحية في العالم التي يحب الفرنسيون زيارتها، وأكد روماتيه أن أعداد السائحين الفرنسيين في مصر زاد كثيرا عن الأعداد في السنوات السابقة، مؤكدا أن ذلك دليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الأمن والنهضة والاستقرار، وتوقع زادة أعداد سائحي فرنسا إلى الأعداد ما قبل ثورة يناير والتي تخطت المليون سائح.





وقال روماتيه إن أي تلميذ في مدارس فرنسا عندما يفتح كتابه المدرسي فإن أول صورة يطالعها هي الأهرامات، مشيرا إلي أن الفرنسيين يكتشفون دائمًا تاريخ العالم من خلال الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح السفير الفرنسي أن معرض توت عنخ آمون الذي أقيم في فرنسا منذ عدة أشهر حقق نجاحًا شعبيا هائلًا، حيث توافد عليه أكثر من 1.5 مليون زائر، وهذا المعرض ما يقوله ويعبر عنه، أكثر بكثير من أي خطب.

وأشار إلى أن العلماء الفرنسيين كرسوا حياتهم منذ 200 عام للآثار المصرية ودراستها، والنشاط الفرنسي فيما يتعلق بالآثار في مصر، مستمر، وشغفنا بالحضارة المصرية والتاريخ المصري العريق مستمر أيضا.

وأضاف السفير الفرنسي في القاهرة: نحن فخورون بعملنا مع المصريين في الآثار، ونقف معهم بقوة، وفخورون بكل المشاريع التي ننجزها معا في تانيس والكرنك وأكثر من 40 موقعا أثريا آخرا.





وقال روماتيه خلال حواره لـ صدى البلد: مصر عادت وبقوة وجهة سياحية رائعة نظرا لزيادة تأمين الأماكن السياحية، كما يوجد بها أماكن ساحرة مثل الأهرامات والأماكن الثقافية الرائعة، وأرى أن الفرنسيون يعودون لمصر، واعتقد في هذا العام 2020 سيكون عدد السائحين الفرنسيين مثل العدد في عام 2010 حيث كان هناك هبوطا حاد في أعداد السياح لكنها بدأت تتعافى، ونرى الفرنسيون في الأهرامات وفي الأقصر واسوان.. وهذا دليل على عودة السياحة الفرنسية وهو شيء جيد في العلاقات بين فرنسا ومصر.





ووجه رسالة للفرنسيين قائلا: نقول للفرنسيين إن تلك اللحظة هي المناسبة لزيارة هذا البلد الرائع للاستمتاع بتلك الثروة الثقافية.. واعتقد في هذا العام 2020 سيكون عدد السياح الفرنسيين مثل العدد في عام 2010 حيث كان هناك هبوطا حاد في إعداد السياح لكنها بدأت تتعافى ونرى الفرنسين في الأهرامات وفي الأقصر واسوان .. وهذا دليل على عودة السياحة الفرنسية وهو شيء جيد في العلاقات بين فرنسا ومصر





وأضاف روماتيه خلال حواره قائلا: الأولويات بالنسبة لمصر هناك التعليم ثم الصحة، المسؤولية دائما هي تعليم الأطفال وعلاج الأشخاص .. ونحن في مجال الصحة شريك أساسي لمصر ونعمل مع وزارة الصحة وأنا أعرف الوزيرة جيدا.. نعمل على تطوير عديد من البرامج، ودعمنا الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل، ونعزز الشراكة في عدد من المستشفيات.





وعن العلاقة بين البلدين قال روماتيه: الرئيس السيسي والرئيس ماكرون طورا علاقات الشراكة والثقة عن قرب بين مصر وفرنسا، لقد كانا لمدة يومين في برلين لحضور مؤتمر حول ليبيا يتبادلان الحديث دائما ويتقابلان بانتظام، وقد نرى الرئيس السيسي خلال الشهر القادم في فرنسا لقد تمت دعوته، مشيرا إلى أن هذا التقارب بين الزعيمين يزيد من التعاون بينهما في مختلف المجالات على رأسها التعليم والصحة مثلما ذكرت ..





وعن تعليم اللغة الفرنسية في مصر أعرب روماتيه عن سعادته في وجود الكثير من المدارس في مصر تدرس اللغة الفرنسية، مشيرا إلى انه حضر حفلا في مدرسة مصر للغات وسعد بالقسم الفرنسي بها مؤكدا أنه مثال رائع على التعاون الفرنسي المصري في هذا المجال.





- وعن المتحف المصري الكبير قال: خلال أشهر وتحديدا في أكتوبر سيتم افتتاح ذلك المتحف وستكون بالطبع لحظة رائعة، فوجود متحف للحضارة المصرية في القاهرة سيجذب الفرنسيين، وبالطبع نسعى لمزيد من التعاون مع مصر في هذا المجال وشراكة بين متحف اللوفر والمتحف المصري، كما نسعى لتعاون علمي وإداري ونقوم بنقل خبراتنا لتطوير هذا المتحف الضخم، وأعتقد أن هذا المتحف سيساهم بشكل كبير في زيادة السياحة لمصر.





- وعبر روماتيه عن عشقه للثقافة المصرية قائلا: قرأت العديد من الكتب للكتاب القدامى والمعاصرين، وقرأت العديد من أعمال نجيب محفوظ وقرأت مؤخرا العمل الرئيسي لطه حسين، كما أنني مستمع جيد للموسيقى المصرية وأعشق أم كلثوم التي أسمعها دائما وتحرك مشاعرنا.. لدي شغف بالثقافة المصرية وهذا البلد.





- واختتم السفير الفرنسي حديثه بتوجيه رسالة للفرنسيين والعالم كله عن مصر وكانت كالتالي: "مصر تتغير وتتحول للأفضل مع إدارة الرئيس السيسي.. ونرى جيدا الاستثمارات والمشاريع والمدن الجديدة.. وفرنسا تعمل على تعزيز تلك الشراكة مع مصر وترغب في أن تظل شريكا أساسيا لها.. خاصة أن مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط الذي يمر بالعديد من الأزمات في الوقت الحالي، مصر بالنسبة لفرنسا شريك استراتيجي ونعمل معها على ضمان استقرار المنطقة، وأدعوا أولا الفرنسيين لزيارتها ورجال الأعمال لزيادة الاستثمار به لأن بلد آمن والوقت مناسب لمزيد من التعاون والاستثمار.