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توك شو

محمد إمام: حبيت الأكشن من أحمد السقا.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:49 ص
محمد إمام
محمد إمام
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آيات أحمد
قال الفنان محمد إمام، إن المجال الفنى اصبح به جيلين الآن، أولهما جيل الأساتذة والذى ينتمى إليه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى وأحمد السقا وأحمد عز، لافتًا إلى أن أفلامهم تتخطى إيراداتها الـ100 مليون، مؤكدًا أن أفلام أحمد حلمى وكريم عبد العزيز" تكسر الدنيا".


وأضاف محمد إمام، خلال لقاء خاص ببرنامج " MBCTrending"، المذاع على فضائية " mbc4"، الجيل بتاعنا لازم يجتهد جدًا لكى يظهر ويسجل إيرادات، مشيرًا إلى أن جيل الأساتذة له قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، ولكن جيلنا الحالى يحاول تدشين قاعدة جماهيرية له.

وتابع محمد رمضان أصبح نجم فى الغناء، وأنا نجم فى التمثيل ولا يوجد مجال للمنافسة بيننا، مضيفًا " انا أحب كريم عبد العزيز جدًا،وأحمد حلمى له كاريزما خاصة تضحكنى".

وأوضح أن أحمد السقا هو من حببه فى الأكشن، مؤكدًا أن أحمد عز ممثل مجتهد وأصبح من أكبر النجوم فى مصر، مشيرًا إلى أنه لا يجب مهاجمة الاعمال.

يذكر أن النجم محمد إمام، أعرب عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "لص بغداد" فى الأردن، مؤكدا أن الفيلم "كسر الدنيا" فى دول الوطن العربى بعد عرضه بثلاثة أيام فقط، مقدما الشكر للجماهير الأردنية على حضورها الفيلم، قائلا: "ليلة جميلة وجمهور أجمل"، واعدا إياهم بمفاجأة أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة.
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