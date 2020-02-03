بني سويف تواصل استعدادتها للتدريب العملي المشترك صقر 58.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف، استعدادتها النهائية قبل ساعات من بدء فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 58 لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه على مدار 3 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.





يتضمن التدريب عمل محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة والأزمات التي قد تواجه القطاع الخدمي وآليات التعامل الناجح معها وادراة الأزمة بفاعلية والتخفيف من أضرارها حال حدوثها.





وتابع صباح اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عبر الفيديو كونفرانس بالغرفة المركزية بالمحافظة، بروفة نهائية لعملية محاكاة لإخلاء عدد من المديريات الخدمية الحيوية في حال حدوث خطر طارئ، والذي يسمح بتدريب عملي وتطبيقي للعاملين بهذه المديريات، وأيضا التعامل الفني مع هذا الخطر الطارئ ، وأبدى عدد من الملاحظات التي يشرف على تنفيذها الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.





وعقب ذلك قام محافظ بني سويف بجولة تفقدية للموقف النهائي لعملية اصطفاف المعدات بأحد المواقع بدائرة بياض العرب شرق النيل لتقييم البروفا النهائية للاصطفاف الذي يضم عددًا من المعدات المتاحة بمراكز ومدن المحافظة ، حيث تابع المحافظ إجراء اختبار لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي أزمات أو كوارث محتملة.





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كما تفقد المحافظ المعسكر القومي للشباب ببني سليمان الشرقية، والذي يستخدم "كمعسكر للإيواء العاجل" وذلك للتأكد من جاهزية المعسكر ودعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والرعاية الصحية مثل سيارات إسعاف ومطافي ومياه ومولدات كهربائية وصيدلية وحمامات عادية وأخرى مجهزة لذوي الإعاقة وعيادة متنقلة وسيارة للتطعيمات.





كان محافظ بني سويف قد عقد مساء الأحد اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية، وخلال الاجتماع تم استعراض موقف نهائي للموقف التعبوي مع مديري الأجهزة التنفيذية والتي تتضمن الإمكانيات المتاحة لدى الجهات التنفيذية، واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها، ومدى سرعة التحرك الى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات.