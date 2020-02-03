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محافظات

الأورمان تدعم زواج 21 فتاة يتيمة فى قنا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتيمات، حيث تمكن  مكتب مشروعات الأورمان بقنا من دعم زواج ٢١ فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.   

وأكد فؤاد، بأن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية. 

وأوضح فؤاد، بأن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة قنا، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة" مركز ابوتشت - فرشوط - نجع حمادى- دشنا- الوقف- قنا- نقاده- قفط و مركز قوص" وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة. 

و أشار فؤاد، إلى أن الأورمان دعمت منذ بداية العمل فى محافظة قنا زواج ١٤١١ فتاة يتيمة، و أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ويأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة و أن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات الى اتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن. 

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