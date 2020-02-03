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محافظات

تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة،  نفذت 12 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بحرم السكة الحديد بمدينة برج العرب.

وتأتي الحملة ضمن حملات الموجة الـ 15 في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه جرى شن حملة أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بحرم السكة الحديد.

وأضافت مسعود، في تصريح لها، اليوم الاثنين، أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.

وأكدت رئيس مركز ومدينة برج العرب، استمرار حملات الإزالة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم الضرب من حديد لتنفيذ القانون وبسط هيبة الدولة.
تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية
تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية
تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية
تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية
تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية
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