تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، نفذت 12 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بحرم السكة الحديد بمدينة برج العرب.

وتأتي الحملة ضمن حملات الموجة الـ 15 في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.





ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه جرى شن حملة أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة بحرم السكة الحديد.





وأضافت مسعود، في تصريح لها، اليوم الاثنين، أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.



