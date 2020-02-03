AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رفض دعوى بطلان الزواج للأرثوذكس.. النقض توضح الحالة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحالة التي لا تقبل دعوي بطلان الزواج للأقباط الارثوذكس.


واوضحت المحكمة أن النص فى المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها فى المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 ج منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت تأثير عقاقير الهلوسة.. حبس بائع تمر تعدى جنسيا على نجلته بالتبين

أماكن الزحمة الصباحية في الجيزة.. شارع فيصل أفضل من الهرم

مصرع عامل صدمه قطار بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على زراعي - بنها

الزوجة مجبرة على طاعة زوجها.. النقض توضح هذه الحالة

النقض توضح متى تُرفض دعوى الإيذاء الجسدي في الطلاق

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تكشف سبب اختيار مطروح لاستقبال المصريين العائدين من الصين..فيديو

الطريق إلى النار.. لماذا قررت الصين حرق جثث ضحايا كورونا؟

كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

فجر السعيد تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أمير الكويت

بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل من هونج كونج بشأن معابرها مع الصين

6 مباريات تفصل ليفربول عن تحقيق الحلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي الواقي .. وزيرة الصحة في مطار العلمين لمراجعة إجراءات استقبال العائدين من جحيم كورونا.. صور

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رينو ميجان جراند كوبيه megane grand coupe بجميع فئاتها.. سعر و مواصفات