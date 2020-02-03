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أخبار العالم

إيران: لم ولن نجري محادثات ثنائية مع أمريكا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده لم وان تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة. 

وأضاف موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة "إسنا" الإيرانية: "رفضنا جميع الرسائل والوساطات التي تهدف إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة العودة إلى شروط ما قبل عام 2017، ورفع العقوبات عن إيران من أجل المشاركة في محادثات مجموعة 5+1"، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018، وقام بتشديد العقوبات على إيران بهدف إجبارها على الدخول في مفاوضات لإبرام اتفاق شامل.
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