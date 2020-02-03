فريق رجال طائرة الأهلي يواجه طلائع الجيش

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة نادي طلائع الجيش، وتمثل أهمية كبيرة للأهلي والجهاز الفني واللاعبين.





وحرص محمد مصيلحي المدير الفني على تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للمباراة في ظل السعي نحو تحقيق الفوز وتقديم افضل أداء.





وتابع مصيلحي حالة المحترف الكندي جاسون ديروكو بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.





واطمأن مصيلحي على البرنامج العلاجي المكثف الذي يخضع له اللاعب من أجل التعافي من إصابته بتمزق في عضلات البطن.





ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب من أجل التعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية للمشاركة في المواجهات المقبلة ببطولة الدوري.





