توقعات المصريين للفرق المرشحة لمقابلة الأهلي والزمالك في الدور الـ 8

يترقب عشاق الكرة المصرية قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام الأربعاء 5 فبراير المقبل، بعد أن حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعدًا لإجراء قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا. ولذلك رصدت عدسه صدي البلد استطلاع رأي للجمهور وكانت أغلب الآاء كالآتي:





قال محمد محمود "انه يعتقد ان نادي الزمالك سيقابل النجم الساحلي".





فيما توقع كريم السعيد "ان يواجه الأهلي الترجي أو صن داونز والزمالك يقابل النجم الساحلي.





وقال احمد محمد "انه يتوقع ان نواجه صان داونز في البدايه ثم الترجي في النهائي.









وأضاف سعيد محمد، أن الزمالك سيقابل النجم الساحلي والأهلي سيقابل الترجي.