فرض رسوم 100 جنيه لمناظرة حالة الوفاة في المنزل بأسيوط

قرر اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط، فرض رسوم 100 جنيه على مناظرة حالة الوفاة في المنزل بعد مواعيد العمل الرسمية.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن فرض 100 جنية تاتي نظير مناظرة حالة الوفاة في المنزل والتي تعد خدمة إضافية بموافقة مجلس تنفيذي المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك عجزا في الأطباء ولا نستطيع أن نجبر الأطباء على العمل بعد أوقات العمل الرسمية خاصة أن هناك حالات وفاة تحدث في منتصف الليل وتعليمات الوزارة عمل الاطباء حتى الساعة 6 مساء، وتعتبر قيمة الرسوم نظير خدمة بعد أوقات العمل الرسمية.

وأضاف زين أن هذا القرار جاء للتسهيل على المواطنين لاستخراج تصاريح دفن حالات الوفاة بعد أوقات العمل الرسمية.