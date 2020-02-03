30 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد التأهل لدور الــ8 بدوري أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه مكافأة إضافية تقدر ب30 ألف جنيه بعد التأهل لدور الــ8 بدوري أبطال افريقيا.





وتري إدارة النادي أن الفريق لعب في ظل أجواء صعبة للغاية وقدم اللاعبون أداء رجوليا مميزا ورائعا رغم كل ما أحاط بهم من تحديات لذا فانه تقرر صرف تلك المكافأة بجانب ما تنص عليه اللائحة لدوري أبطال افريقيا التي تمنح لكل لاعب 500 دولار.





ويبدأ الفريق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السوداني.





ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة.