دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة

تنظم إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برنامج(تنمية مهارات طلاب الاتحاد العام لمدارس الجمهورية) بمركز التعليم المدني بالبحيرة لمدة ٤ أيام، وذلك بمشاركة طلاب ومشرفى التربية والتعليم من محافظات (البحيرة، كفر الشيخ،الغربية، الاسكندرية، المنوفية) والمستهدف١٢٠ مشاركا.





وصرح الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم إطلاق البرنامج القومي للتنمية السياسية للشباب حيث قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضه بالبحيرة بتنظيم الدورة الثانية من برنامج التنميه السياسيه بحضور اكثر من 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وكذا شباب أعضاء مراكز الشباب بادارة شباب شبراخيت، وذلك في الفترة من ٢__٣ /٢/٢٠٢٠ بمركز شباب ابو منجوج التابع لاداره شباب شبراخيت وقام برلمان الشباب بتنظيم الدورة.



