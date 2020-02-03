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محافظات

دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تنظم إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برنامج(تنمية مهارات طلاب الاتحاد العام لمدارس الجمهورية) بمركز التعليم المدني بالبحيرة لمدة ٤ أيام، وذلك بمشاركة طلاب ومشرفى التربية والتعليم من محافظات (البحيرة، كفر الشيخ،الغربية، الاسكندرية، المنوفية) والمستهدف١٢٠ مشاركا.

وصرح الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم إطلاق البرنامج القومي للتنمية السياسية للشباب حيث  قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضه بالبحيرة بتنظيم الدورة الثانية من برنامج التنميه السياسيه بحضور اكثر من 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وكذا شباب أعضاء مراكز الشباب بادارة شباب شبراخيت، وذلك في الفترة من  ٢__٣ /٢/٢٠٢٠ بمركز شباب ابو منجوج التابع لاداره شباب شبراخيت وقام برلمان الشباب بتنظيم الدورة.

وأشار خضر إلى قيام نخبة من المدربين المعتمدين من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتدريب فى فعاليات البرنامج بينهم الدكتور يسري القصاص - الأستاذ بكلية الحقوق جامعه الاسكندرية، لافتا إلى أن اليوم الأول للتدريب علي جلستين الأولي تناولت المفاهيم السياسية والمشاركة السياسية والجلسة الثانية وقد تناول فيها ماهيه الانظمة السياسية ونظم الحكم للمشاركين في الدوره من الشباب كما تم الشرح تم فتح باب النقاش والأسئلة للمشاركين حيث تم الرد علي جميع الأسئلة.
دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة
دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة
دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة
دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة
دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب بمشاركة 100 شاب في البحيرة
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