معلمة البهجة.. حكاية شيخة النعيمي وتكريمها بدرع الوزراء الإماراتي.. فيديو

"بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحًا جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلًا وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟، كانت بداية قصة رسالة وجهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى المعلمة شيخة النعيمي.

وقبل أيام من تغريدة ولي عهد أبو ظبي، انتشر مقطع فيديولسيدة إماراتية تدعى الشيخة محمد حسين النعيمي، تعمل اخصائية اجتماعية في مدرسة عالية للحلقة الأولى بمدينة العين، حيث أكدت أنها فوجئت بانتشار فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لم تكن تتوقع مطلقًا أن يصل الفيديو إلى ولي عهد أبو ظبي ويغرد للسؤال عنها.







وقالت النعيمي بحسب الامارات اليوم، أنها تعمل في التربية والتعليم، منذ 19 عاما، ويوميًا تبث فيديوهات تحفيز للطلبة بناء على طلب أولياء الأمور، حيث إنها ترى أن مهنة التعليم لا تقتصر على التدريس الأكاديمي فقط، ولكنها مسؤولة عن بناء شخصية الطالب في كافة الجوانب، كما أشارت إلى أنها غير متزوجة، وكرست حياتها للعمل في التربية والتعليم، حيث تعتبر جميع طلبة المدرسة أطفالها.











