3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في مصر، تراجعا بنحو 3 جنيهات وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب .





ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 695 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب أمس الأحد، 698 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 695 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 794 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 695 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 596 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 463 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,702 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,560 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 794,286 جنيها