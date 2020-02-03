AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يحيل مسئولي إحدى الجمعيات التعاونية للنيابة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

أحال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مسئولي الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالمنيا، وكذلك بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي، للنيابة العامة، وذلك لوجود مخالفات مالية جسيمة شابت أعمال الجمعية بالمخالفة للقانون.

 

أوضح أمير زيدان، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، أن قرار المحافظ، صدر عقب أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها اللجنة المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لفحص أعمال الجمعية المذكورة والمقيدة طبقا لأحكام قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.


أسفرت نتائج الفحص عن قيام المسئولين بتلك الجمعية بالحصول علي مبالغ مالية بدون وجه حق، وكذلك صرف مبالغ مالية علي خلاف ما نص عليه القانون، و إهمال وتقصير المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي في القيام بواجبهم الوظيفي، مما أدي إلي ارتكاب المختصين بالجمعية للمخالفات الواردة بالتقرير، والتي قد تمثل جرائم جنائية مؤثمة بموجب أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة للاختصاص.

 

وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرسان محاربة الفساد.. الرقابة الإدارية تلقي القبض على شقيقين انتحلا صفة مسئولين بجهات سيادية.. ضبط صيادلة أخفوا 11628 علبة دواء مهرب.. وقف مسئولين بالتعليم والمحليات.. وسقوط محصلين بالضرائب العقارية

إحالة 3 قيادات بـ التضامن الاجتماعي للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

إحالة 7 مديري إدارات هندسية بالمنوفية للنيابة الإدارية

محافظ المنوفية يحيل عددًا من المختصين للنيابة الإدارية لمخالفتهم القانون

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس لجنة الكرة بالزمالك.. مفاجأة مرتضى منصور.. غياب السعيد عن لقاء الأهلي

ماذا سيحدث مع المصريين العائدين من الصين؟ وزارة الصحة تجيب

بـ ضغطة زر.. خطوات استخراج مستندات تأدية الخدمة العسكرية فى الداخلية

مش عارفة إزاى مش خايفين .. ريهام سعيد تنشر رسالة مؤثرة

اِعرف الفرق المتوقع مواجهتها لـ بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

كيت ميدلتون تتألق بفستان أبيض .. شاهد إطلالات النجوم فى حفل جوائز الـ بافتا

الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد