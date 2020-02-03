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تعليم

طالبات جامعة الزقازيق يفوزن في أولى منافسات أسبوع فتيات الجامعات.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
حققت طالبات جامعة الزقازيق فوزًا مستحقا خلال المشاركة في أولي منافسات الأنشطة الطلابية المقامة، في إطار أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم، في الفترة من ٣١ يناير حتي ٦ فبراير الجاري، حيث تشارك الجامعة بوفد يتضمن ١٣٨ طالبة، تحت رعاية د.عثمان شعلان  رئيس الجامعة، د.عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

وشهدت مسابقات النشاط الإجتماعي وفي إطار الجولة الأولي للشطرنج تميزًا للطالبات، وتحقق الفوز علي طالبات جامعة الفيوم  ،كما فازت الطالبات في جولتين إحداها علي جامعة طنطا والأخري عن طريق القرعة من اصل ثلاث مباريات.

بينما أجريت المرحلة الأولى من مسابقة الطالبة المثالية حيث اجتازت الطالبات اختبار( تحريري ،معلومات عامة ، الحاسب الألي ، واختبار للسمات الشخصية والمظهر العام والعرض العام وبيان تقديرات السنوات السابقة).

وفي النشاط الرياضي فاز فريق السلة خلال مباراته مع فريق جامعة بني سويف بنتيجة 32/4 ، كما فاز فريق قدم خماسي علي فريق جامعة المنوفية بنتيجة 2/1، بالإضافة إلي مشاركة طالبتين خلال ماراثون نظمته جامعة الفيوم علي هامش الاسبوع.
بينما شاركت الطالبات في مسابقات النشاط العلمي وحصدت المركز الثالث في مسابقة تصميم الفوتوشوب مشاركة بدون تمثيل ،كما شاركت الطالبات في منافسات المجلة العلمية .

أما في مسابقات النشاط الثقافي ،شاركت الطالبات في مسابقات القرآن الكريم والاحاديث النبوية والمراسل التليفزيوني والشعر الفصحي وشعر العامية أمام لجان التحكيم ،كما شاركت طالبتين لتصميم وتنفيذ مجلة الحائط ،بينما شارك ٣ طالبات بدوري المعلومات الثقافي كجولة اولي
طالبات جامعة الزقازيق يفوزن في أولى منافسات أسبوع فتيات الجامعات.. صور
طالبات جامعة الزقازيق يفوزن في أولى منافسات أسبوع فتيات الجامعات.. صور
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