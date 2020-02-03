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فن

نجوم ريكوردز تكشف عن البوستر الرسمي لألبوم رامى جمال أنا لوحدي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:20 م
رامى جمال - أنا لوحدى
رامى جمال - أنا لوحدى
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شريهان نبيل
أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" عن البوستر الرسمي لألبوم الفنان رامي جمال، والذي يحمل عنوان "أنا لوحدي"، حيث من المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويٌعد الألبوم هو التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز"، حيث سبق وقدما من قبل: "فترة مش سهلة"، و"مالناش إلا بعض"، و"ليالينا". 

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9  أغنيات.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".
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