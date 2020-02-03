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محافظات

لفحص قصص النجاح.. الجيزة تشكل لجنة لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:41 م
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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محمد الصاحى

أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تشكيل اللجنة الإقليمية لإختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 بمحافظة الجيزة وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .


وشمل قرار محافظ الجيزة إختيار أعضاء اللجنة وهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعى وأخصائى الإدارة الفنية للأسرة والطفولة بمديرية التضامن الإجتماعى وممثل من مديرية التربية والتعليم وممثل من مديرية الصحة وأخر من مديرية الأوقاف بالمحافظة .


كما شملت عضوية اللجنة ممثل من قطاع الإعلام بمحافظة الجيزة وممثل عن مديرية القوى العاملة وممثل عن مديرية الشباب والرياضة وأخر عن مديرية الثقاقة وممثل عن إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة وعدد 1 من المهتمين بالأسرة وعدد 2 من الجمعيات الأهلية ( جمعية الأورمان والمؤسسة المحمدية للاعمال الخيرية ) .


وأوضح قرار محافظ الجيزة أن اللجنة ستقوم بعرض ما تنتهى إليه من أعمال على اللواء علاء بدران وكيل أول الوزارة السكرتير العام .

 

وأشار محافظ الجيزة أن اللجنة سوف تختص بفحص قصص الأمهات ومنح الدرجات لكل قصه بناء علي تشكيل لجنة لفحص البيانات وجمع الدرجات وتحديد النتيجه النهائيه وإختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة .

 

ويأتى ذلك كنوع من العرفان بالجميل للأمهات المثاليات بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات .

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