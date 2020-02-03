لو ناوي تستورد من الخارج ..اعرف الشروط المطلوبة

يعرف الاستيراد بأنه عملية يتم فيها شراء البضائع والمنتجات من دولة سوف بيعها في الأسواق المحلية، على عكس التصدير فالتصدير يقصد به توريد البضاعة المحلية إلى السوق الخارجي. والنوعان لهما أهمية كبيرة تتمثل في الزيادة من فرص العمل والتحسين من جودة الأسواق

وللاستيراد والتصدير شروط يجب إتباعها وتنفيذها أو بمعنى أوضح يجب أن تكون هذه الشروط مطابقة للمستورد أو المصدر.

ويستعرض صدى البلد شروط الاستيراد من الخارج وهى :





ألا ينقص رأس المال الثابت في السجل المدني عن عشرة آلاف جنيه إن كان مشروعا إنتاجيا، أما المشروعات الأخرى فلابد أن لا ينقص عن خمسة وعشرين ألف جنيه

ويجب على أي مسوق قبل عملية الاستيراد المنتجات والسلع من أي دولة أن يقوم بعمل دراسة جدول للسوق وما يحتاج إليه من المنتجات وبالتالي ما يوفره وتضمن بيعه والربح منه أيضًا.

وأيضا يجب أن يكون مستعدا ماليًا وعلى علم بالأسعار الخاصة بالسلع والجمارك والضرائب في بلده

ومن الواجب عليك أن تقوم بتخزين شاحنتك بعد عملية الاستيراد في مخازن خاصة ومناسبة إلى المنتج فإذا كان المنتج عبارة عن لحوم أو اسماك فيجب تخزينها في ثلاجات خاصة حتى لا تتعرض البضائع إلى الفساد ويتم تلفها وخسارة الأموال التي تم دفعها في العملية

كما أنه عندما يتم توزيع البضائع على التجار فيتم شراؤها بسعر التقسيط وليس الدفع الفوري كما يعتقد البعض ويجب أن تكون على وعي بهذا الأمر حيث إن الأرباح تعود إليك متجزئة وليست بشكل كامل.

إجراءات الاستيراد والتصدير في مصر

يعتبر الاستيراد والتصدير من الأشياء الممتعة للبعض وهو ليس به عسر أو صعوبة كما يخطر بعقل البعض منا، ويقصد بالاستيراد والتصدير إجراء البيع والشراء ليس داخل البلاد إنما خارجها.

وللاستيراد والتصدير إجراءات يجب إتباعها وسوف نوضحها الآن ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن في بعض الأحيان تختلف هذه الإجراءات على حسب المنتجات التي يتم تصديرها أو استيراده ويستعرض صدى البلد الإجراءات وهى :

بيانات المصدر والمستورد مثل الاسم والعنوان ورقم هاتف خاص به للاتصال به عند الحاجة أو قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالشحنة من قبل الجمارك والعاملين بها.





عليك عمل فاتورة تجارية لأن في معظم الأوقات يكون في الحاجة إلى هذه الفاتورة من الغرفة التجارية.





معرفة الأشياء التي سوف يتم تصديرها أو استيرادها أو ما يعرف ببيان التعبئة.





وجود شهادة خاصة بالمنشأة وهذه الشهادة يتم استخراجها من السفارة المصرية في البلد التي يتم من خلالها توريد المنتجات.





معرفة تكلفة الشحن والإجراءات أو مثل ما يعرف ببوليصة الشحن.





لابد من وجود نموذج التحويل البنكي الذي يشمل على قيمة البضاعة التي يتم إصدارها أو استيرادها .





يجب على المستورد عمل رخصة استيراد(أو السجل التجاري).





وجود شهادة صحية وهذه تتغير باختلاف المنتج.





فحص المنتجات وإعطاء شهادة للفحص بواسطة الشركة المعتمدة وعلى سبيل المثال شركة اس جي اس.





وجود معلومات عن الجمرك الذي يختص بالدولة التي تصدر.





معرفة أسعار المنتجات وكمياتها ووضعها في شهادة مدون أو فاتورة مدون.





إذا كانت المنتجات هي أجهزة فعليك باستخراج ما يثبت أن هذه الأجهزة لا تؤثر على البيئة (شهادة من الهيئة العامة للبيئة).





إذا كنت تستورد معدات وماكينات فعليك بتقديم مستند من الهيئة العامة للصناعة.