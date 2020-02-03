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رياضة

بعد إرسال طائرة لإعادة المصريين من الصين ..ميدو: كل التحية والتقدير للدولة المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:13 م
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة رسالة شكر وتقدير لـ مسؤولي الدولة عقب إرسال طائرة خاصة لـ إجلاء المصريين المتواجدين في الصين عقب انتشار مرض كورونا. 

وكتب أحمد ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " كل التحية والتقدير للدولة المصرية لإرساله طائرة خاصة لإجلاء المصريين من الصين.

وأضاف :" شعور المصريين المقيمين بالخارج بإهتمام الدولة بهم يجعلهم مرتبطين بمصر بشكل اكبر ..اهتمام الدولة بحياة المواطن المصري يزيد من انتمائه ومن انتماء ابنائه تجاه الوطن..  "



وكانت السلطات في هونج كونج أكدت ارتفاع حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا بعد ظهور حالة آخرى مصابة بالمدينة.

وقالت وزارة الصحة في هونج كونج إن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هي امرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس في هونج كونج، وأنها ترقد في الحجر الصحي في حالة صحية مستقرة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، إضافة إلى 17205 إصابات

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