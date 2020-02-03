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برلمان

صناعة البرلمان: شراكة مصرية كورية صينية لإنتاج السيارات الكهربائية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:32 م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
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معتز الخصوصي
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد في آخر اجتماع للجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك إمكانية لإحياء شركة النصر للسيارات من خلال صناعة جيل جديد من السيارات الكهربائية.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كوريا والصين ستشاركان مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية ، على أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 % ، على أن يزيد الإنتاج المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية إلى 60 % بعد عامين.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك قدرة كبيرة من الدولة لإحياء شركة النصر للسيارات مرة اخرى ، حيث انه من المتوقع استكمال تطويرها بنسبة 60 % ، فى ظل توافر البنية التحتية المناسبة للشركة.

وكان قد قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إننا نعمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع الأعمال، مشيرا إلى أننا نركز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة لأنها كثيفة العمالة. 

وأضاف «هشام توفيق» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن شركة النصر للسيارات في طريقها للعودة من جديد من خلال السيارات الكهربائية، بإنتاج جيل جديد من السيارات الحديثة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن علامة سيارة النصر متعلق بها كثيرا وأيضا كثير من المصريين، متمنيا عودة صناعة سيارات النصر مرة أخرى قريبا.

وأشار "هشام توفيق" إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لصناعة سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، مؤكدا أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، والسيارة شكل واحد بموديلات مختلفة ملاكي وأجرة.

ولفت «هشام توفيق» إلى أن سيارات الكهرباء موفرة المال والخدمات، وأعطالها قليلة جدا، منوها إلى أنه تم أختيار السيارة وهي تعمل 450 كم من شحنها الاول، وتعمل البطارية في الشحن خلال 7 ساعات.
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