صناعة البرلمان: شراكة مصرية كورية صينية لإنتاج السيارات الكهربائية

قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد في آخر اجتماع للجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك إمكانية لإحياء شركة النصر للسيارات من خلال صناعة جيل جديد من السيارات الكهربائية.





وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كوريا والصين ستشاركان مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية ، على أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 % ، على أن يزيد الإنتاج المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية إلى 60 % بعد عامين.





وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك قدرة كبيرة من الدولة لإحياء شركة النصر للسيارات مرة اخرى ، حيث انه من المتوقع استكمال تطويرها بنسبة 60 % ، فى ظل توافر البنية التحتية المناسبة للشركة.





وكان قد قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إننا نعمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع الأعمال، مشيرا إلى أننا نركز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة لأنها كثيفة العمالة.