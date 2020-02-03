محافظ المنوفية يوجه بدراسة تشغيل خط مرفق نقل من الباجور للسادات

وجه اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مدير مرفق النقل الداخلي بدراسة إمكانية تخصيص خط لمرفق النقل الداخلي من مدينة الباحور إلي مدينة السادات تخفيفًا علي المواطنين والطلاب ووفقا للوائح والقوانين المتبعة ، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين بالديوان العام.





فيما أحال المحافظ طلب مواطني قرية الكتامية مركز الباجور برصف مسافة 4 كيلو متر علي طريق جسر ترعة راضي لرئيس مدينة الباجور لدراسة امكانية إدراج المسافة ضمن خطة الرصف مع مراعاة عدم وجود أعمال توصيل مرافق مستقبلية علي الطريق ، وكذا تم إحالة طلب أهالي القرية لتغطية 15 متر بترعة راضي لتضررهم من إلقاء القمامة ومخلفات الاراضي بها، وكذا طلب مواطن من قرية شنتنا الحجر مركز بركة السبع يتضرر من عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية لرئيس الادارة المركزية للري للمعاينة وإتخاذ اللازم.





فيما وافق المحافظ علي تجديد إنتداب موظفة من الادارة الصحية بأشمون إلي الادارة الصحية ببولاق الدكرور مراعاة لظروفها الاسرية،فيما وجه المحافظ وكيل وزارة الشئون الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والادارة نحو الاسراع في الانتهاء من تمويل الدرجات لعدد من الموظفين المعاد تعيينهم بالمؤهل الأعلى.





فيما تم إحالة طلب عدد من أهالي المنطقة الواقعة علي ترعة البتانونية خلف مساكن الزراعيين بكفر طنبدي مركز شبين الكوم لرئيس الادارة المركزية للري لدراستها وذلك لتضررهم من زيادة العوائد الايجارية السنوية التي كانت تدفع لمصلحة الضرائب العقارية وكذا زيادة قيمة المتر فيما لا يتناسب مع ظروفهم المعيشية والاقتصادية وتراكم مبالغ مالية علي أهالي المنطقة.





وخلال اللقاء قام محافظ المنوفية بتسليم كرسي كهربائي لحالة من ذوي الهمم يعاني من ضمور في عضلات الساقين وذلك مراعاة لظروفه الصحية ومساعدته على سهولة الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى.