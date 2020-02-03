صاحبة مبادرة "حق الحياة": كلب الشارع بطبعه كلب حراسة

قالت ريم أبو عيد، صاحبة مبادرة "حق الحياة"، إن الكلب الشارع بطبعه كلب حراسة بدون تدريب، مشيرة إلى أنه يجب توقيع أقصى عقوبة على كل من يؤذي الحيوانات الأليفة.
وأضافت ريم خلال لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية TEN : "كنت بخاف من الكلاب الضالة إلي ان اتخذت الخطوة الأولى وربيت كلبا ومن بعدها انكسر هذا الخوف، وبدأت أقعد في وسط 15 كلبا بدون أى خوف او رهبة".
وتابعت ريم: "كلب الشارع في منتهي الذكاء فبيفهمك من غير ما تدربيه وبيحرسك من غير متعودة، ومفيش ديانة قالت اقتلوا الكلاب والديانات كلها حست علي الرفق بالحيوان".
وقالت ريم: "واجب على كل إنسان في المجتمع أن يرفق بالحيوان، ولو عايز تربي كلب ربي كلب بلدي لان مناعته كويسة ويتحمل تغيرات الطقس".
وأشارت أبو عيد إلي أن في الحضارة الفرعونية الكلب كان يرمز له رمز السيد ومن يقتل قطة يتم إعدامه.