AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحبة مبادرة "حق الحياة": كلب الشارع بطبعه كلب حراسة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
قالت ريم أبو عيد، صاحبة مبادرة "حق الحياة"، إن الكلب الشارع بطبعه كلب حراسة بدون تدريب، مشيرة إلى أنه يجب توقيع أقصى عقوبة على كل من يؤذي الحيوانات الأليفة.

وأضافت ريم خلال لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية TEN : "كنت بخاف من الكلاب الضالة إلي ان اتخذت الخطوة الأولى وربيت كلبا ومن بعدها انكسر هذا الخوف، وبدأت أقعد في وسط 15 كلبا بدون أى خوف او رهبة".
 
وتابعت ريم: "كلب الشارع في منتهي الذكاء فبيفهمك من غير ما تدربيه وبيحرسك من غير متعودة، ومفيش ديانة قالت اقتلوا الكلاب والديانات كلها حست علي الرفق بالحيوان".

وقالت ريم: "واجب على كل إنسان في المجتمع أن يرفق بالحيوان، ولو عايز تربي كلب ربي كلب بلدي لان مناعته كويسة ويتحمل تغيرات الطقس".

وأشارت أبو عيد إلي أن في الحضارة الفرعونية الكلب كان يرمز له رمز السيد ومن يقتل قطة يتم إعدامه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قتل القطط والكلاب بالسم بسبب الأذى.. فيديو

بعد واقعة المطرية.. هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟ الإفتاء ترد

قتل وحرق وتسميم وسحل.. عيشة الكلاب تكشف موت الضمائر .. صور

بعد قتل كلب المطرية | تحرك عاجل من البرلمان لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات

شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب

عشان تاخد ثواب إطعام روح جعانة.. دعوات إلكترونية لإطعام حيوانات الشوارع | شاهد

ترشيحاتنا

حسن شاكوش يوجه رسالة إلى منى زكى

أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

كوشنير يفتح النار على الفلسطينيين: لن نعترف بكم كدولة إلا بهذا الشرط

بـ الزي الواقي .. وزيرة الصحة في مطار العلمين لمراجعة إجراءات استقبال العائدين من جحيم كورونا.. صور

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

تعرف على هدية مورينيو لـ محمد صلاح ورفاقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى.. صور

تراجع أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny اليوم في مصر.. صور

جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد