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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: تحفيز طالب الإعدادية على البحث فى بنك المعرفة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى
اكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد انه يتوجب على معلمى المرحلة الاعدادية تحفيز الطلاب على البحث فى بنك المعرفة المصرى بما يتسق مع سياسات وزارة التربية والتعليم فى تنوع مصادر المعلومات مما يخدم الطالب عند الانتقال للمرحلة الثانوية لمواكبة التطور التعليمى مبكرا.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ان من سمات المعلم العصرى حث الطالب على البحث فيما وراء المعلومة لقياس مدى استيعابه وفهمه للمادة العلمية دون اللجوء لاسلوب التلقين الذى بات لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتعويده الاعتماد على النفس فى التحصيل العلمى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مديرى مدارس المرحلة الاعدادية اليوم بمدرسة القناة الاعدادية للبنين بحضور مديرى الادارات التعليمية و سامى كريم مدير ادارة التعليم الاعدادى المركزى.

ونوه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة انتظام حضور طلاب الشهادة الاعدادية للمدرسة وتحفيزهم على ذلك بممارسة الانشطة التربوية المختلفة لاكتشاف مواهبهم الفردية وصقلها مشددا على حصر الغياب بحيادية واخطار ولى الامر به لما يحقق انضباط العملية التعليمية بالمحافظة.

ووجه باهى الشكر لكل الحضور على ما بذل من جهد وعمل خلال الفصل الاول من العام الدراسى الحالى الذى نتج عنه الخروج بنتيجة نجاح بنسبة ٩٠.٤ ٪ لطلاب الشهادة الاعدادية معبرا عن سعادته بهذا اللقاء ومتمنيا التوفيق للجميع فيما هو آت.
وكيل تعليم بورسعيد: تحفيز طالب الإعدادية على البحث فى بنك المعرفة
وكيل تعليم بورسعيد: تحفيز طالب الإعدادية على البحث فى بنك المعرفة
وكيل تعليم بورسعيد: تحفيز طالب الإعدادية على البحث فى بنك المعرفة
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