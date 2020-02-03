تأهل جامعة المنوفية للدور الثاني في كرة الطائرة بأسبوع الفتيات

تأهل منتخب جامعة المنوفية لكرة الطائرة للدور الثاني في لعبة كرة الطائرة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية المقام بجامعة الفيوم.





وجاء تأهل فريق جامعة المنوفية، عقب الفوز الثاني على حساب فريق جامعة دمياط بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة التي تضم الزقازيق ودمياط ومنهور.

وسبق فريق جامعة المنوفية الفوز في الجولة الأولى على حساب جامعة الزقازيق بنتيجة 2-0 خلال المباراة بملعب التربية والتعليم بالفيوم.





ومن المقرر أن يلعب فريق جامعة المنوفية مع نظيره فريق جامعة دمنهور في ختام الدور الأول.





ويضم منتخب جامعة المنوفية للكرة الطائرة، الطالبات، هاجر عصام، سندس حميدو، يوستينا وجدي، هند حسني، بسنت صابر، سلمي عبد الحليم، منه الله شوقي، مارينا عزت، منى حسن، ويقود الفريق المدرب موسى البرقطاوي، وإشراف محمود حافظ، وحضر اللقاء أيمن عبد القوي، مدير النشاط الرياضي.