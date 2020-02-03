AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تأهل جامعة المنوفية للدور الثاني في كرة الطائرة بأسبوع الفتيات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:17 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
Advertisements
محمد امين
تأهل منتخب جامعة المنوفية لكرة الطائرة للدور الثاني في لعبة كرة الطائرة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية المقام بجامعة الفيوم.

وجاء تأهل فريق جامعة المنوفية، عقب الفوز الثاني على حساب فريق جامعة دمياط بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة التي تضم الزقازيق ودمياط ومنهور.
 
وسبق فريق جامعة المنوفية الفوز في الجولة الأولى على حساب جامعة الزقازيق بنتيجة 2-0 خلال المباراة بملعب التربية والتعليم بالفيوم.

ومن المقرر أن يلعب فريق جامعة المنوفية  مع نظيره فريق جامعة دمنهور في ختام الدور الأول.

ويضم منتخب جامعة المنوفية للكرة الطائرة، الطالبات، هاجر عصام، سندس حميدو، يوستينا وجدي، هند حسني، بسنت صابر، سلمي عبد الحليم، منه الله شوقي، مارينا عزت، منى حسن، ويقود الفريق المدرب موسى البرقطاوي، وإشراف محمود حافظ، وحضر اللقاء أيمن عبد القوي، مدير النشاط الرياضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال يقود بلدية المحلة للفوز الثاني على التوالي أمام الأوليمبي

المنوفية تحافظ على الصدارة.. والتعليم العالي يقفز للمقدمة بدوري الجامعات

35 طالبة من جامعة المنوفية تشارك في أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

أمم أفريقيا.. فراعنة اليد يفوزون على الكونغو الديمقراطية 28 - 19 ويتصدرون المجموعة

المنوفية تعلن جداول ومواعيد أنشطة أسبوع فتيات الجامعات المصرية

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. زيجات سرية وعرفية في حياة كوكب الشرق

6 مباريات تفصل ليفربول عن تحقيق الحلم

بعد حكم المشدد على جدة جنة.. العشماوى: هذا أسرع ردع فى مثل هذه القضايا

الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد

فجر السعيد تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أمير الكويت

قائدة سيارة حاولت مساعدة شاب يعاني من وعكة صحية فتسببت في وفاته.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي الواقي .. وزيرة الصحة في مطار العلمين لمراجعة إجراءات استقبال العائدين من جحيم كورونا.. صور

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رينو ميجان جراند كوبيه megane grand coupe بجميع فئاتها.. سعر و مواصفات