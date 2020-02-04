طلب إحاطة لسرعة الانتهاء من أعمال محطة مياه أجا في الدقهلية

قال النائب فوزى متى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة مياة بأجا فى محافظة الدقهلية.





وأشار متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حتى الان تم تنفيذ 60 % فقط من أعمال محطة المياه فى أجا ، مؤكدا أن تأخر إستكمال تنفيذها بسبب تأخر الإعتمادات المالية من وزارة الإسكان للإنتهاء منها.





وقررالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، لجلسة 9 فبراير.