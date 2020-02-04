AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة لسرعة الانتهاء من أعمال محطة مياه أجا في الدقهلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:02 ص
محطة مياه - أرشيفية
محطة مياه - أرشيفية
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب فوزى متى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال محطة مياة بأجا فى محافظة الدقهلية.

وأشار متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حتى الان تم تنفيذ 60 % فقط من أعمال محطة المياه فى أجا ، مؤكدا أن تأخر إستكمال تنفيذها بسبب تأخر الإعتمادات المالية من وزارة الإسكان للإنتهاء منها.

وقررالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، لجلسة 9 فبراير.

وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمات المياه والصرف في 5 محافظات على طاولة إسكان النواب.. الأسبوع المقبل

الأسبوع المقبل.. تفاصيل أزمات المياه والصرف الصحي في 5 محافظات علي طاولة إسكان النواب..طلب احاطة خاص بعدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة

أفريقية البرلمان تستضيف السفراء الأفارقة..غدا

أباظة: إعلان التقرير النهائي للجنة دراسة الاعتراضات على قانون التجارب السريرية.. الأثنين

برلمانية: 4 قوانين لها أولوية في دور الانعقاد الرابع

بيان عاجل أمام البرلمان لتوفير أدوية ضمور العضلات للأطفال

ترشيحاتنا

بعد تجربتها وطلاقها.. أسما شريف منير توجه نصيحة للمقبلات على الزواج.. فيديو

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي في حفلها بالمكسيك.. فيديو

رئيس إنبي يكشف موقف التعاقد مع صالح جمعة.. ويتحدث عن طموح الفريق

مدرب فراعنة كرة اليد: لا توجد فتنة بين لاعبي الأهلي والزمالك.. ولسنا منتخب أحمد الأحمر

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

سعاد الشمري تثير غضب السعوديين على تويتر.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور