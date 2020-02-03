تنظيم قوافل طبية مجانية فى عدة تخصصات بقرى المنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الأربعاء والخميس الموافق 5 ، 6 من شهر فبراير الحالي بقرية إسطنها بمركز ومدينة الباجور.





وتنظيم قافلة طبية آخري بقرية زوير التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم يومي الجمعة والسبت الموافق 7، 8 من نفس الشهر.





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وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.





من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعاناتهم.