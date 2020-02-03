ابنه سفير في جنوب السودان وعمره 78 عاما.. عجوز القليوبية نجح في الإعدادية وحصل على 100.5 درجة

طلب العلم ليس مرتبطا بسن معينة فهو عمر جديد يمنحه الانسان لنفسه وليس هناك حدود لبلوغ الهدف الذي يضعه المرء نصب عينيه، تلك العبارات جسدها الحاج منصور قدح 78 عاما ابن قرية الدير بمركز طوخ محافظة القليوبية وأقدم برلمانى حيث التحق للحصول على الشهادة الاعدادية هذا العام ولم يمنعه كبر سنه وظروفه من استكمال تعليمه.





"صدى البلد" التقى الحاج قدح الذى قال: لجأت للتعليم للحصول على شهادة التعليم الأساسي وذلك بعدما تقدمت للترشح للبرلمان الحالي في دورة 2015 وتم رفض أوراقى بسبب عدم تضمنها تلك الشهادة. مشيرا الى أن لجنة تعديل الدستور كانت قد أقرت أنه لابد وأن يكون المرشح لمجلس النواب حاصلا على الأقل على شهادة التعليم الأساسي موضحا أنه كان حاصلا على الشهادة الإبتدائية والتي كانت قديما تعادل الإعدادية حاليا إلا أن الرئيس الأسبق مبارك أصدر قرارا يتضمن أن الشهادة الإعدادية هي شهادة التعليم الأساسي.

واأشار الحاج منصور قدح إلى أنه تقدم للتعليم والتحق بالإعدادية "منازل" وأدى السنوات السابقة إلى أن حصل هذا العام على 100.5 درجة في الشهادة الإعدادية هذا العام ليصبح حاملا لشهادة التعليم الأساسي مؤكدا أنه سيتقدم للدورة البرلمانية القادمة عن دائرة طوخ التي هو أحد أبنائها معربا عن فرحته بالنتيجة موجها التهنئة لأبنائه الطلاب على النجاح والتفوق.

وأكد قدح أنه سيكتفي بتلك الشهادة حاليا خاصة أنه على دراية كاملة بالقراءة والكتابة مشيرا إلى أنه فضل اللجوء إلى التعليم على أن يحصل على تلك الشهادة بالطرق الملتوية الاخرى.

وعن حياته قال الحاج منصور قدح انه ولد بقرية الدير مركز طوخ وحصل علي الشهادة الابتدائية ولكن لم تساعده ظروفه الاسرية بعد وفاة والده في سن صغيرة علي استكمال دراسته فقرر تحمل مسئولية الاسرة وترك التعليم وعمل كمزارع وتاجر بجانب بعض اعمال المقاولات والتوريدات فبني نفسه بفأسه وكفاحه وعرقه معتزا بالزراعة التي تركت له كل الخير .



وأشار الى أن نجله الاكبر هو السفير محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان والاوسط ياسر يدير شركات المقاولات والاستيراد والتصدير التي يمتلكها الاب ويسافر كل دول العالم لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية وأخيرا ابنته عزة ربة منزل .



ووجه قدح كلمة لكل شاب او طالب يتسرب من التعليم ان العلم هو الحياة وان العظماء لا يعرفون المستحيل.. مشيرا الى أنه واجب علي الجميع وطنيا ان يشارك القيادة السياسية في اعادة اعمار الدولة ليس بالشعارات فقط وإنما بتغيير نفسه للأفضل.