محافظ البحر الأحمر يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 36 لعلم النفس بالغردقة

شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر السادس والثلاثون لعلم النفس، والذي تنظمه الجمعية المصرية للدراسات النفسية بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بحضور الدكتورة كريمان عويضة رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد مصطفي الديب مقرر عام المؤتمر، وبمشاركة 150 عالما من المتخصصين والباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مصر والدول العربية.





وخلال كلمته رحب المحافظ بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بإقامة فعاليات المؤتمر بمدينة الغردقة الساحرة ، مشيرا إلي أهمية هذا المؤتمر الذي يدعم التكاتف والتعاون بين المشاركين حتي يتم الوصول إلي توصيات فعالة يتم تطبيقها لخدمة المجتمع المصري والعربي.





وفي السياق ذاته وجه المحافظ الشكر للجمعية المصرية للدراسات النفسية علي تنظيمها للمؤتمر ، مشيرًا أن الدولة المصرية تثمن الدور الكبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم حرية المجتمع المدني ويشجع العمل الأهلي لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تسير عليها البلاد.





ومن ناحية أخرى أوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإحتياجات الخاصة ، مشيرًا إلى أنه إنطلاقًا من هذا الاهتمام خصصت الدولة عام لهم تحت شعار "قادرون باختلاف"، مؤكدا أن المحافظة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة القادمة.





يذكر أن المؤتمر هو السادس والثلاثون لعلم النفس في مصر، والثامن والعشرون العربي، ويهدف إلي تفعيل وتطوير مجالات علم النفس علي المستوي المحلي والإقليمي، كما أنه يناقش عدة محاور أهمها علم النفس الإيجابي وجودة الحياة، علم النفس وقضايا المواطنة والانتماء، علم النفس في مواجهة قضايا العنف والتطرف، برامج تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التوجيهات المستقبلية والرؤي الحديثة في علم النفس.





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