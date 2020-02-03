القبض على تركي اعتدى على عائلة سعودية

عرضت فضائية روسيا اليوم فيديو أفادت فيه أن السلطات التركية ألقت القبض على مواطن اعتدى على عائلة سعودية.

الحادث تصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول ناشطون مقطعا مصورا، يظهر شخصا مجهول الهوية، يتحدث بالتركية ويوجه ألفاظا نابية لأفراد الأسرة المذكورة، والتي التزمت بدورها الصمت محاولة تجنب الأمر.

المقطع المصور لاقى استنكارا ورفضا كبيرين لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وسط دعوات لوقف مطالبات للشرطة التركية توقيف الشخص المعتدي.

تباينت التعليقات على خبر توقيف المعتدي، وموقف السلطات التركية، حيث تصل عقوبة مثل تلك التصرفات المجرمة إلى السجن.



