تعرف على جوائز جامعة حلوان باليوم الثانى بملتقى الطلاب الوافدين

فازت جامعة حلوان اليوم ضمن فعاليات اليوم الثانى للطلاب الوافدين والذى تنظمه الإدارة المركزية بشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس و الاتحاد المصرى للجامعات ، في منافسات 100مترعلي المركز الأول بالمنافسة و تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى على المركز الثاني، وجامعة السويس علي المركز الثالث .





وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة المركز الاول ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان فى المركز الثالث .







