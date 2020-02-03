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تعليم

تعرف على جوائز جامعة حلوان باليوم الثانى بملتقى الطلاب الوافدين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:18 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
فازت جامعة حلوان اليوم ضمن فعاليات  اليوم الثانى للطلاب الوافدين  والذى تنظمه الإدارة المركزية بشئون الطلاب الوافدين بالوزارة  بالتعاون مع جامعة قناة السويس  و الاتحاد المصرى للجامعات ، في منافسات 100مترعلي المركز الأول بالمنافسة و  تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى  على المركز الثاني، وجامعة السويس علي المركز الثالث . 

وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة المركز الاول ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان فى المركز الثالث .


بينما  فاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي، وحصلت جامعة القاهرة علي المركز الثاني، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفي مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس علي المركز الثاني، وفريق جامعة الزقازيق على المركز الثالث.
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