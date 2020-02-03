تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها في إدلب السورية.. والخارجية تهدد





أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في محافظة إدلب السورية إلى 6 أشخاص؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وتوجه وزير الدفاع، خلوص أكار، وقادة من الجيش التركي إلى الحدود مع سوريا لتفقد القوات هناك.





وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عبر حسابه على تويتر بأن "دماء الشهداء الأتراك في محافظة إدلب السورية لم ولن تذهب هباء".





وأضاف: "أرجو الله أن يتغمد برحمته شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى، دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء"، بحسب وكالة الأناضول.





وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود، وإصابة 9 أخرين في هجوم بالمدفعية الثقيلة عليهم في إدلب السورية.





وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لصحافيين في مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، قائلا إن مقاتلات سلاح الجو التركي من طراز "F-16" وكذلك أطقم المدفعية هاجمت 40 هدفا في إدلب السورية، ردا على قصف القوات التركية، الذي أودى بحياة أربعة جنود.





وأضاف أن تركيا قتلت عشرات من أفراد الجيش السوري ردا على مقتل أربعة من عسكرييها في قصف سوري على مواقعهم في شمال غرب سورية؛ مشيرا إلى أن هناك عملية جارية الآن (...) حسب المعلومات الأولية تم تحييد بين ثلاثين و35 سوريا على الجانب الآخر".





وجدير بالذكر أن معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات: حمص واللاذقية وحلب تدخل ضمن منطقة وقف التصعيد المعلنة في إطار عملية "أستانا" التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.