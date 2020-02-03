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توك شو

أشجان نبيل: تركيا تبيح الدعارة وتتحدث عن عودة الخلافة.. "فيديو"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:31 م
أردوغان
أردوغان
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البهي عمرو

علقت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، على تعميم منع ارتداء النقاب على جميع السيدات، وقالت أنها ليست مع سياسة الرفض المطلق أو التعميم، وأكدت أن مصر قادرة على منع ارتداء النقاب من اليوم، ولكن لن تفعل ذلك لأن مصر تتمتع بحرية عقائدية.

وأضافت استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، المذاع على قناة «MTC» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المجتمع يعاني من العنف الفكري عدم احترام اختلاف الآراء، فى أى موضوع.

وأشارت استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، إلى أننا نحتاج لوعي ثقافي وأكدت أن الفن والإعلام والدراما عليهم دور كبير فى تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضحت استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، أن هناك انحدار للاسلام فى تركيا التى تتحدث عن عودة الخلافة العثمانية، وكشفت أن تركيا محلل بهالا بيوت الدعارة و زواج  الأشخاص الذين يعانون من الشذوذ الجنسي.

ولفتت استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، إلى أننا نحتاج أن نعود لمفاهيم الإسلام الوسطى.

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