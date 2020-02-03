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أخبار العالم

لحكومة البريطانية تتبرع ب20 مليونا استرلينيا للقاح ضد فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، اليوم الاثنين، أن الحكومة تبرعت بمبلغ قدره 20 مليون جنيه استرليني لتمويل خبراء الأمراض المعدية الذين يعملون على وضع خطة غير مسبوقة مدتها ستة أشهر لتطوير لقاح ضد فيروس //كورونا// .
وقال هانكوك - في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية - "بريطانيا تعد مركزًا للأبحاث الرائدة على مستوى العالم، ويتعين علينا أن نقود الطريق في تطوير لقاحات جديدة لاستهداف التهديدات العالمية من خلال علماء من جميع أنحاء العالم " .
وأوضح أن التبرعات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم ستعزز قدراتنا المعترف بها دوليًا في تطوير اللقاحات على مواصلة إيجاد وسائل دفاع جديدة ضد الأمراض الناشئة، من بينها فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تذهب هذه التبرعات "للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"، وهي مؤسسة عالمية تسعى إلى تطوير لقاح لفيروس كورونا بشكل سريع في غضون من ستة إلى ثمانية أشهر.
ومن جهته، قال ريتشارد هاتشيت، المدير التنفيذي للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، إن مثل هذا الجدول الزمني الضيق لتطوير لقاح يعد طموحًا للغاية وغير مسبوق.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن كورونا يعد أزمة صحية عالمية طارئة، كما تم تأكيد ظهور حالات إصابة بالفيروس في عدة دول بينها كندا وأستراليا وألمانيا واليابان وبريطانيا.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإجلاء البريطانيين من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع حصيلة الوفيات من الفيروس في الصين إلى 361 بينما وصلت حالات الإصابة إلى 17 ألف و295، كما تم تسجيل حالة وفاة في الفلبين.
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