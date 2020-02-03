أبو القمصان بعد إدانتها للأطباء: يجب تأكيدهم أن الختان ليس عملية تجميل

فقدت ندى الطفلة ذات الـ12 عامًا حياتها بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، حياتها إثر إجراء عملية ختان لها بإحدى العيادات مقالا أدانت فيه نقابة الأطباء وأكدت انهم مشاركون فى الجريمة .









وقالت "ابو القمصان" ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن العقوبة فى جريمة الختان جناية تم تغليظها بالفعل منذ عام 2016 وتصل إلى 15 عام سجن فى حالة وفاة البنت، لافتة إلى ضرورة أن يعرف ذلك الأطباء وأهمية أن تصدر نقابة الأطباء بيانا تدين فيه ختان الإناث وكذلك وزارة الصحة.





وعلقت نهاد أبو القمصان، على طلب المجلس القومى من وزير الأوقاف تعميم وتخصيص خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية للتوعية بخطورة ختان الإناث قائلة هذه خطوة هامة جدًا وكان يجب أن يقوم بها وزير الأوقاف منذ فترة ، مشيرة إلى أنه من الجيد أن تحدث الآن ويجب أن تتكرر أكثر من مرة ويجب أن يرسل للأئمة الخطبة بها الأدلة والبراهين على أن الختان ليس موجودا فى الدين ومدى ضعف الأحاديث التى جاءت عن هذا الأمر ، لأن الناس والسلفيين سيناقشونهم فى المساجد.





وأضافت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة ، أنه يجب التوعية بخطورة ختان الإناث الصحية ، ويجب أن يعرف الناس أن الترويج لجريمة ختان الإناث جناية فى قانون العقوبات تصل عقوبتها لــ 15 سنة سجن فى حالة وفاة البنت و7 سنوات إذا لم تتوف، ويدخل فى هذه الجريمة طالب الختان سواء الاب او الأم أو العم أو الجدة او الخال وتصل عقوبتها لعامي سجن.





وأشارت إلى ضرورة توضيح المخاطر القانونية والمخاطر الصحية والجوانب الشرعية فى خطبة الجمعة، فنقوم بالتوعية على المستويين توعية الأطباء وتوعية الناس، مؤكدة أن الأهم أن يتم الحكم فى قضية طفلة أسيوط بجدية شديدة ويكون بها حكم رادع حتى لا تتكرر.





ونوهت أن وصف جريمة الختان بانها عمليات التجميل تدليس على المحكمة وتدليس على الناس، ويجب أن تصدر نقابة الأطباء بيانا بأنه لا يوجد شيء يسمى عملية تجميل بقطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للبنات.