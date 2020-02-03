هل أترك تحية المسجد للِّحاق بصلاة الجماعة

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول " أثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة فهل أترك صلاتي للحاق بالجماعة".





أجابت الدار في فتوى لها، أنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك، أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.

هل الصلاة فى المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد

سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

أوضح العجمي، قائلًا: إن الصلاة فى البيت صحيحة لكنها ناقصة الأجر عن صلاة الجماعة، أو الصلاة فى المسجد وهذا الأمر معروف.

حكم صلاة الرجل في المنزل إذا تعذر عليه الذهاب للمسجد

حكم صلاة الرجل في المنزل إذا تعذر عليه الذهاب للمسجد؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية - من أحد متابعي برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة "القرآن الكريم".

فأجاب قائلًا: يجوز للسائل الصلاة في البيت وصلاته مقبولة، ولكن عليه أن يحاول أن يصلي بعض الأوقات في المسجد ليكون له نصيب من صلاة الجماعة، وحتى لا يكون هاجرا للمسجد، فالذهاب للمسجد له رونق في القلب والوجه والعقل.