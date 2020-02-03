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أخبار البلد

السكان الأصليين لقطر .. كيف خطط حمد بن خليفة التخلص منهم بعد انقلابه؟

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:05 م
حمد بن خليفة
حمد بن خليفة
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أمانى نوار

أعدت مؤسسة ماعت  تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل عن تاريخ الانقلابات في الأسرة الحاكمة القطرية، والتي بدأت بانقلاب حمد ، أمير قطر على والده الشيخ خليفة وانتزاع الحكم منه، وشهادات تكشف لأول مرة عن أسباب هذا الانقلاب ومن أيدوه.


 وأضاف التقرير بتفاصيل جديدة عن ما تعرض له كل من لم يؤيد ويبابع حمد على انقلابه وتوليه إمارة البلاد ،وتعرضهم للسجن والقتل والتهجير القسري، إضافة الي سحب الجنسيات منهم والتنكيل بأسرهم حتي هذه اللحظة، والتي كانت ضمن من تعرضوا لانتهاكات حمد بن خليفة، هم قبيلة الغفران، والتي اصبحت مهجرة حتي الان ولم تحصل على أي حقوق سواء من تميم أو والده حمد بن خليفة، رغم ان قبيلة الغفران هم السكان الاصليون لقطر، الا ان حمد بن خليفة نكل بهم وتعرضوا لانتهاكات بشعة على ايدي هذا النظام .

 

https://youtu.be/hsx12gtmUEc


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