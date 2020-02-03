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فن

بعد تعاونهما فى لص بغداد .. ماذا قالت ياسمين رئيس عن توتة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:03 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد نحلة
ابدت الفنانة ياسمين رئيس اعجابها بالفنان محمد عبد الرحمن الشهير بــ "توته"، بعد عملهما سويا في فيلم "لص بغداد".

وقالت في تصريحات لــ "صدي البلد"، انه كان مفاجأة لها حينما رأته في فيلم "لص بغداد"، مشيرة الي انه خفيف الظل وطيب، ووصفته بالشاطر في مهنته.

كما اكدت انها احبت العمل مع فريق فيلم "لص بغداد"، مؤكده بوجود تناغم كبير بين كل العاملين، وظهر هذا على الشاشة للجمهور.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
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