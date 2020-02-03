بعد تعاونهما فى لص بغداد .. ماذا قالت ياسمين رئيس عن توتة

ابدت الفنانة ياسمين رئيس اعجابها بالفنان محمد عبد الرحمن الشهير بــ "توته"، بعد عملهما سويا في فيلم "لص بغداد".





وقالت في تصريحات لــ "صدي البلد"، انه كان مفاجأة لها حينما رأته في فيلم "لص بغداد"، مشيرة الي انه خفيف الظل وطيب، ووصفته بالشاطر في مهنته.





كما اكدت انها احبت العمل مع فريق فيلم "لص بغداد"، مؤكده بوجود تناغم كبير بين كل العاملين، وظهر هذا على الشاشة للجمهور.



