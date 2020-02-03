الإمارات تتصدر تويتر بعد اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي

اكتشفت دولة الإمارات العربية المتحدة مكمنًا جديدًا للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الامارات ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى .







أعلنت دولة #الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة #أبوظبي وجبل علي #دبي بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 ترليون قدم مكعبة، حيث يسهم هذا الاكتشاف الجديد و المهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي .

وجاءت التعليقات: اللهم لك الحمد





هنيئًا لبلادنا الحبيبة #الامارات المبروكة اكتشاف حقل جديد من الغاز الطبيعي سيعزز موقع بلادي عالميًا بين الدول صاحبة الاحتياطات الأكبر من الغاز.