الشئون الإسلامية بالسعودية تنظم برنامج «أمن وأمان النسائي» بمكة المكرمة

تنظم وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة برنامج "أمن وأمان" النسائي، والذي يتضمن سلسلة من المحاضرات العملية التي تلقيها نخبة من الأخوات الداعيات في مختلف جوامع المنطقة، وذلك بعد صلاة المغرب, في إطار برامجها في مجال الأمن الفكري الخاص بالعنصر النسائي.





ويناقش البرنامج موضوعات بالأمن الفكري تهم المجتمع وخاصة فئة النساء، وتهدف إلى تعريف المجتمع بخطر التلقي من المصادر المجهولة, والتعريف بالأفكار الهدامة، والدعوات المنحرفة, وسبل حماية الناشئة وتحصينهم فكريًا, وتعزيز اللحمة الوطنية, وتعريف المجتمع بالحقوق الشرعية لولاة الأمر, وبيان سبل الوقاية من دعوات الفتنة والضلال.





ويستهدف البرنامج أكثر من عشرة الآف أمراة في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، كما يحتوي البرنامج على عشرين محاضرة توعوية ولقاءات علمية، تستهلها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان بمحاضرة علمية بعنوان: "حرمة الدماء المعصومة" في مسجد عائشة الكعكي بمحافظة جدة، وتتواصل فعالياته في مختلف الجوامع والمساجد بالمنطقة.





جدير بالذكر أن برنامج "أمن وأمان النسائي" يأتي في إطار البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، حيث انطلق البرنامج من منطقة الرياض، ويهدف إلى تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة، والحرص على سلامة الفكر لأفراد المجتمع من كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف وأنظمة الدولة، والتحلي بمنهج الوسطية والاعتدال.