مصرع أم وطفلها تحت عجلات القطار بأسوان

لقيت أم وطفلها مصرعهما تحت عجلات قطار أسوان/ القاهرة أمام مركز دراو حيث أنه أثناء قيام الام بمحاولة العبور بطفلها لشريط السكة الحديد انزلقت قدماها تحت عجلات القطار.





وكان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقى بلاغًا بمصرع السيدة شيرين . م . ع 20 سنة، وكذا وفاة طفلها وائل . أ . ع عمره سنة واحدة أسفل عجلا القطار بمركز دراو شمال أسوان.





وتم على الفور نقل جثمان الأم وطفلتها إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.