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محافظات

انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات الطبية على مستوى المحافظة للتوعية وعمل الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع حدوث أى أمراض معدية.


جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الإقليمى للصحة بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور مجدى سبع رئيس جامعه طنطا وعدد كبير مع مسئولى المستشفيات على مستوى المحافظة والدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.


وشهد الإجتماع  إستعراض ماتم من إجراءات بقطاع الصحة والتربية والتعليم والطب البيطرى للوقاية من الأمراض المعدية. وخلال الإجتماع أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالغربية بتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعه ومديرية الصحة لإستكمال التخصصات الطبية النادرة ونشر الوعى الصحى بالمدارس وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الأمراض المعدية وإلتزام الأطباء بالزى الخاص بهم وإعلان نوبتجيات العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والإلتزام بها.


مشددًا على عدم السماح لأى مستشفى برفض دخول مريض للعلاج مهما كان مرضه وسوف يتم التصدى لهذا الموقف بكل حسم فى حالة حدوث ذلك.


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كما وجه أيضًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتفعيل دور الأطباء والزائرات الصحيات بالمدارس وتوفير المطهرات والعمل على نظافة الفصول والحمامات بالمدارس وكذا تقليل الكثافة والتجمعات حفاظًا على الطلبة من أى عدوى.


وفى السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الطب البيطرى بالتنسيق مع الشرطة ورؤساء المدن لمنع إقامة الأسواق العشوائية التى يتم تداول الطيور والحيوانات الحية بها لمنع إنتقال العدوى ، مشيرًا إلى سرعة تطهير أسواق المواشى بعد إنتهاء السوق.


وفى نهاية الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية أننا نعمل جميعًا للحفاظ على المواطنين من أى أضرار صحية وتوفير الرعاية الصحية لهم والإرتقاء بمستوى الخدمات.


انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور
انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور
انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور
انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور
انعقاد المجلس الإقليمي للصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية في الغربية.. صور
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