بندر دمنهور تحصل على المركز الأول فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% فى نتيجه الفصل الدراسي الاول للشهاده الاعداديه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م مشيرًا إلى أن إدارة الرحمانية جاءت بالمركز الثاني بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1% فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وجاءت إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%
وكان اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة قد اعتمد صباح اليوم الإثنين نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135 ونجح منهم 73390 طالب وطالبة.
واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6 بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 47 وحضر 47.
يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا لأداء إمتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 95 الف و850 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات امام 574 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة تحت إشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقب أول و1546 مراقبا و11135 ملاحظا و2054 معاونا.