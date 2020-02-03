بندر دمنهور تحصل على المركز الأول فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% فى نتيجه الفصل الدراسي الاول للشهاده الاعداديه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م مشيرًا إلى أن إدارة الرحمانية جاءت بالمركز الثاني بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1% فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وجاءت إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%





وكان اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة قد اعتمد صباح اليوم الإثنين نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135 ونجح منهم 73390 طالب وطالبة.





واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6 بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 47 وحضر 47.



