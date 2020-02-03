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أخبار العالم

تفاصيل لقاء حاكم الشارقة بالمشاركين في المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:34 م
لمشاركين في المجلس
لمشاركين في المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي
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سعيد العربي

استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الاثنين، في مكتبه بالجامعة، المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.


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حضر اللقاء الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور عبيد سيف الهاجري مدير مكتب إيسيسكو الإقليمي في الشارقة.


ورحب حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بالضيوف المشاركين متمنيًا لهم طيب الإقامة في إمارة الشارقة، وتبادل معهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية.

 

واستعرض الجهود الأكاديمية، وكيف أن إمارة الشارقة سخرت الإمكانيات لدعم العلم وبناء الإنسان، فأسست المدينة الجامعية التي تضم عددًا من الصروح العلمية منها الجامعة الأميركية وجامعة الشارقة والجامعة القاسمية، والعديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية، مما جعلها قبلة لطلبة العلم والراغبين في مواصلة التعليم من مختلف دول العالم.

 

واطلع المشاركين، على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، وعن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة في المجلس.

 

وتقدم الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، باسم الضيوف المشاركين بالشكر إلى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مثمنًا رعاية جامعة الشارقة لأعمال الدورة 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

 

وأشار إلى أن إمارة الشارقة أضحت منارة علم وثقافة في ظل ما تحظى به من رعاية ومتابعة من حاكم الشارقة.

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