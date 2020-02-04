اقتصادية البرلمان تعقد 3 اجتماعات لمناقشة قانون البنك المركزي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وكانت اللجنة قد استمعت مسبقا إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، حيث أعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.



