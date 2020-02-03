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رياضة

توقعات الجماهير لمباريات الأهلى وبيراميدز والزمالك وحرس الحدود ..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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ندى فكرى - عدسة : عز حسين
يلتقي فريقي الأهلي و بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس  6  فبراير ، كما يستعد ايضا الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء القادم الموافق 5 فبراير، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءً ،ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري .

ورصدت عدسه "صدي البلد" اراء الجماهير حول "توقعات مباراتي الاهلي و بيراميدز والزمالك و حرس الحدود ؟" 

وقال " وليد عادل" احد الجماهير اتوقع فوز الاهلي بهدفين خاصة ان الاهلي في مستوي جيد هذه الفتره و سيسجل الاهداف حسين الشحات و كهربا و اتوقع تعادل الزمالك بسبب تراجع مستواه. 

وتوقع " كارم محمد "   فوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء و بغض النظر عن ما حدث في مباراه الهلال و لكن الاهلي في مستوي مرضي للغايه و حصل علي نتيجه مرضيه للجماهير و اتمني فوز الزمالك بهدفين بالرغم من سوء المستوي في الفتره الاخيره . 

و اشار " محمد مجدي " الي ان الاهلي فريق كبير وسوف يفوز 2 /1 و سيسجل الاهداف قفشه و حسين الشحات و ايضا فريق بيرميدز فريق كبير مثل الاهلي و الزمالك و لديه لاعبين محترفه و لن تكون مباراة سهله علي الاطلاق و اتوقع فوز الزمالك بثلاث اهداف من مصطفي محمد و شيكابالا. 

و يري "ماجد احمد " ان الاهلي سيتفوق علي بيراميدز بالتأكيد و الزمالك خذلنا في المباريات السابقه برغم صفقاته القويه و عوده شيكابالا و لذلك اتوقع التعادل . 

و اوضح " عمر خالد " احد الجماهير اتوقع فوز الاهلي و تحقيقه اهداف كثيره من حسين الشحات و فوز الزمالك علي حرس الحدود بهدفين.
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