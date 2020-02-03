توقعات الجماهير لمباريات الأهلى وبيراميدز والزمالك وحرس الحدود ..فيديو

يلتقي فريقي الأهلي و بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس 6 فبراير ، كما يستعد ايضا الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء القادم الموافق 5 فبراير، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءً ،ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري .





ورصدت عدسه "صدي البلد" اراء الجماهير حول "توقعات مباراتي الاهلي و بيراميدز و الزمالك و حرس الحدود ؟"





وقال " وليد عادل" احد الجماهير اتوقع فوز الاهلي بهدفين خاصة ان الاهلي في مستوي جيد هذه الفتره و سيسجل الاهداف حسين الشحات و كهربا و اتوقع تعادل الزمالك بسبب تراجع مستواه.





وتوقع " كارم محمد " فوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء و بغض النظر عن ما حدث في مباراه الهلال و لكن الاهلي في مستوي مرضي للغايه و حصل علي نتيجه مرضيه للجماهير و اتمني فوز الزمالك بهدفين بالرغم من سوء المستوي في الفتره الاخيره .





و اشار " محمد مجدي " الي ان الاهلي فريق كبير وسوف يفوز 2 /1 و سيسجل الاهداف قفشه و حسين الشحات و ايضا فريق بيرميدز فريق كبير مثل الاهلي و الزمالك و لديه لاعبين محترفه و لن تكون مباراة سهله علي الاطلاق و اتوقع فوز الزمالك بثلاث اهداف من مصطفي محمد و شيكابالا.





و يري "ماجد احمد " ان الاهلي سيتفوق علي بيراميدز بالتأكيد و الزمالك خذلنا في المباريات السابقه برغم صفقاته القويه و عوده شيكابالا و لذلك اتوقع التعادل .



