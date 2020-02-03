AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعاون بين مركز إنتاج المقررات الإلكترونية وكلية طب بنى سويف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن عقد اتفاق لتقديم خدمات الكترونية بين مركز إنتاج المقررات الالكترونية " التعليم الإلكتروني" بالجامعة وكلية الطب البشرى .

 وأشار رئيس الجامعة   إلي أن  ذلك يأتي  لتوفير برمجية "LMS" لإدارة المحتوى التعليمي الخاص بكلية الطب البشرى من تحميل مواد علمية وامتحانات.


وأوضح رئيس الجامعة  أن البرتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني الكامل لكلية الطب البشرى وتشغيل وإدارة المحتوى العلمي والامتحانات للطلاب فضلا عن أن المسجلين على النظام لتحسين سير العملية التعليمية .

مشيرا إلي أن تقديم كافة الخدمات الالكترونية التعليمية وتشمل أسئلة وامتحانات وأنشطة وذلك من خلال انتاج المقررات بالمركز ونشر وتوزيع استخدام المواد الدراسية في الصورة الالكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد خبراء القياس والتقويم بـ التعليم العالي يزور جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا: وضع استراتجية لتطوير التعليم الطبي بكلية الطب

إجراء الاختبارات المميكنة لطلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم

الامتحانات إلكترونية.. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

جامعة المنيا تعلن تنظيم ورش عمل مجانية للقياس والتقويم ومبادئ البحث العلمي

بدء بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المُدمج بـ قناة جامعة المنيا

ترشيحاتنا

علماء فيزياء يزعمون: لا حياة بعد الموت وهذا هو الدليل

٣٠٠ مصري بينهم ١١ رضيعا يصلون مطار العلمين قادمين من مدينة ووهان الصينية

القبض على تركي اعتدى على عائلة سعودية

بشرى لأصحاب المعاشات فى شهر يونيو

رسائل من مدينة الموت.. ماذا قال المصريون العائدون من ووهان الصينية؟

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة طفل داخل الحجر الصحي في ووهان.. ومخاوف من إصابة والدته بـ كورونا.. صور

سعر ومواصفات Audi E Tron أول سيارة كهربائية من أودي.. شاهد

لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور