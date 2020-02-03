تعاون بين مركز إنتاج المقررات الإلكترونية وكلية طب بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن عقد اتفاق لتقديم خدمات الكترونية بين مركز إنتاج المقررات الالكترونية " التعليم الإلكتروني" بالجامعة وكلية الطب البشرى .





وأشار رئيس الجامعة إلي أن ذلك يأتي لتوفير برمجية "LMS" لإدارة المحتوى التعليمي الخاص بكلية الطب البشرى من تحميل مواد علمية وامتحانات.









وأوضح رئيس الجامعة أن البرتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني الكامل لكلية الطب البشرى وتشغيل وإدارة المحتوى العلمي والامتحانات للطلاب فضلا عن أن المسجلين على النظام لتحسين سير العملية التعليمية .





مشيرا إلي أن تقديم كافة الخدمات الالكترونية التعليمية وتشمل أسئلة وامتحانات وأنشطة وذلك من خلال انتاج المقررات بالمركز ونشر وتوزيع استخدام المواد الدراسية في الصورة الالكترونية.